Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Из Санкт-Петербурга 5 мая отправили железнодорожный вагон с гуманитарным грузом для помощи жителям ДНР и ЛНР. Об этом 5 мая сообщили в аппарате вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина.

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

С городской товарной станции Санкт-Петербург — Финляндский отправили брендированный вагон с 50 тоннами гумпомощи. Туда вошли консервы, крупы, детское питания и средства личной гигиены. Жителям Донбасса также отправлены одежда и постельные принадлежности.

«Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне от помощи братскому народу. Акция «Поезд помощи» — это особый знак солидарности с народом Луганской и Донецкой республик в борьбе за право жить, говорить на родном языке. Мы от чистого сердца направляем гуманитарную помощь, в которой есть частичка души петербуржцев и России», — заявил Максим Мейксин.

Напомним, после прибытия в Москву вагон из Петербурга станет частью российского «Поезда помощи». Эта акция объединяет регионы России, которые не остались равнодушными к жителям ДНР и ЛНР.