Душанбе, 5 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Свыше $60 млн в качестве помощи «сектору безопасности» намерены выделить Таджикистану в течение двух лет США. Об этом 5 мая сообщила заместитель главы американского посольства в Душанбе Бриджит Уокер во время передачи транспортных средств представителю таджикского минобороны, ее слова приводит пресс-служба посольства США.

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«В подтверждение нашего крепкого партнерства мы обязались выделить Таджикистану более $60 млн на оказание помощи сектору безопасности, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет», — сказала она.

Также Уокер отметила, что в ход церемонии передачи американская сторона передала армии Таджикистана восемь грузовых машин и запчасти на общую сумму в $2,3 млн.

При этом в американском посольстве напомнили, что с 1992 года Вашингтон предоставил Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму свыше $330 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из статьи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало известно, что Россия содействует модернизации вооруженных сил Киргизии и Таджикистана.