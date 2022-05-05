В Архангельской области школьники устроили концерт во дворе ветерана
Архангельская область, 5 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В поселке Боброво Приморского района Архангельской области школьники устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Гурьева, сообщает областное правительство.
«Юнармейцы сразу двух школ Приморского района — Уемской и Бобровской — прошли по улицам поселка торжественным маршем. Затем под окнами Николая Гурьева в исполнении юнармейцев звучали стихи и песни о войне», — сообщили в ведомстве.
96-летний Николай Федорович Гурьев прошел Великую Отечественную войну, потом участвовал в Японской войне, а домой, в поселок Боброво, вернулся только в 1950 году.
В армию Николая Гурьева призвали, когда исполнилось 17. Служил за тысячи километров от своей малой родины — на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Был танковым пулеметчиком, за годы службы стал профессиональным связистом. Прошел войну с Японией. Демобилизовался только в 1950 году — и сразу на родину, в Боброво.
После войны Николай Федорович работал мастером в Архангельском дорожно-строительном управлении. Отсюда и вышел на пенсию — на тот момент ветерану исполнилось 70 лет.
Несмотря на почтенный возраст, Николай Федорович остается энергичным и активным человеком, внимательно следит за жизнью родного района и всей России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске 10 мая пройдет парад военной техники.