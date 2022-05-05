Архангельская область, 5 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В поселке Боброво Приморского района Архангельской области школьники устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Гурьева, сообщает областное правительство.

dvinanews.ru Школьники поздравляют ветерана во дворе его дома

«Юнармейцы сразу двух школ Приморского района — Уемской и Бобровской — прошли по улицам поселка торжественным маршем. Затем под окнами Николая Гурьева в исполнении юнармейцев звучали стихи и песни о войне», — сообщили в ведомстве.

dvinanews.ru Школьники поздравляют ветерана во дворе его дома

96-летний Николай Федорович Гурьев прошел Великую Отечественную войну, потом участвовал в Японской войне, а домой, в поселок Боброво, вернулся только в 1950 году.

В армию Николая Гурьева призвали, когда исполнилось 17. Служил за тысячи километров от своей малой родины — на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Был танковым пулеметчиком, за годы службы стал профессиональным связистом. Прошел войну с Японией. Демобилизовался только в 1950 году — и сразу на родину, в Боброво.

После войны Николай Федорович работал мастером в Архангельском дорожно-строительном управлении. Отсюда и вышел на пенсию — на тот момент ветерану исполнилось 70 лет.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Федорович остается энергичным и активным человеком, внимательно следит за жизнью родного района и всей России.

«Главное, чтобы все люди в стране, особенно молодежь, точно так же, как мы в военные годы, были все вместе, — сказал ветеран. — Единство, сплоченность, плечо товарища и готовность всегда встать на защиту Родины — всё это нам помогло победить во время войны, это и сейчас остается великой ценностью».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске 10 мая пройдет парад военной техники.