Ереван, , 15:08 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана 5 мая задержали 92 участников акций протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

«По состоянию на 15:00 (14:00 по мск) в разные участки полиции были доставлены 92 гражданина, которые не выполнили законные требования полиции», — рассказали журналистам в ведомстве.

Акции проходят в разных частях Еревана. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл в отставку. Его обвиняют в том, что не стал предотвращать войну с Азербайджаном, а также привёл к поражению армянской стороны. Кроме того, Пашиняна подозревают в планах сдать интересы Нагорного Карабах в переговорах с лидерами Азербайджана и Турции.

Напомним, перманентные протестные акции в Ереване начались 17 апреля и активизировались с 1 мая. К оппозиционным партиям присоединились студенты. Многие протестующие не расходятся ночью и остаются на площади Франции.

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