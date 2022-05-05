Москва, , 15:07 — REGNUM У Евросоюза сейчас нет планов по отказу от российского газа. Об этом 5 мая сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с «Ассоциированным трио». Грузия. 2021 President.gov.ua

Он рассказал, что у ЕС отсутствуют в настоящее время планы отказа от поставок российского природного газа. Мишель пояснил, что нефть заместить можно, однако с газом ситуация другая.

«Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — заявил глава Европейского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Газпроме нашли применение мощностям «Северного потока — 2». Газопровод будет задействован для внутреннего рынка.