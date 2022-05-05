Аль-Амара, , 15:18 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли и десятки получили ранения в ходе конфликта между двумя племенами на юге Ирака. Об этом 5 мая сообщает Al-Sumariya со ссылкой на свои источники в службах безопасности.

Ирак

По данным источников, конфликт начался в среду, 4 мая, на фоне старого спора из-за сельскохозяйственных земель.

«Восемь человек были убиты в ходе межплеменного конфликта, вспыхнувшего в 70 км к югу от города Аль-Амара. Боевые действия все еще продолжается. По нашим данным, более десяти человек были ранены, в том числе женщины и дети», — сообщил источник издания в силовых структурах Ирака.