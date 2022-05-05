Варшава, , 15:06 — REGNUM Украина получает только четверть необходимой гуманитарной помощи, заявил 5 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его словам, Украине необходимо 12 тыс. тонн гуманитарной помощи ежедневно.

«Такую информацию мы получили от наших друзей на Украине. Сейчас поставляется только 3 тысячи тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей», — сказал он на международной конференции доноров для Украины, проходящей в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польская сторона передала киевскому режиму 232 танка Т-72М1, кроме того — реактивные системы залпового огня (РСЗО), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), беспилотники и самоходные гаубицы.

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