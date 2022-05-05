Москва, 5 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Все матчи 28-го тура чемпионата России по футболу будут посвящены Дню Победы и начнутся с минуты молчания. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Отмечается, что все матчи, которые состоятся 6–8 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Акция приурочена к празднованию Дня Победы — 9 мая в России отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Минута молчания также будет объявлена на матчах 26-го тура молодёжного чемпионата России, которые пройдут 5–6 мая.