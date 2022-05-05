Москва, 5 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Все больше жителей РФ будут переходить в режим жесткой экономии и создавать хоть какие-то сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что весной 2022 года экономить на расходах стали 80% жителей РФ, причем 44% пытаются экономить на всём.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Люди не досчитываются реальных располагаемых денежных доходов. Особенно если учесть, что мы ждем 20-процентную инфляцию в 2022 году. А инфляция — это косвенный налог на ваши доходы. Иными словами, в 2022 году житель РФ, помимо 12% НДФЛ, заплатит 20% своего годового дохода на инфляцию. Из-за снижения стоимости денег. Поэтому люди начинают экономить и переходят на сберегательную модель поведения. Кроме того, сказывается очень сильный фон экономической и социальной неопределенности. И люди стараются оптимизировать свои расходы и создать хоть какие-то сбережения, — сказал Остапкович. — А на чем сберегают? На необязательных услугах. На поездках в отпуск, на посещении косметологических услуг или фитнесса. И это сразу уменьшает прибыль и численность занятых в необязательных услугах. Начинают внимательно выбирать продукты. Реже ходят в торговые центры, которые уже начали банкротиться».

При этом Остапкович пояснил, что если падает потребительский спрос, то, значит, люди не идут за покупками, а стало быть, падает как выручка в магазинах, так и объемы производства.

«Мне не надо теперь делать 100 холодильников, раз народ и не покупает, и я буду делать 80 холодильников. Проще говоря, падают объемы производства потребительских товаров. Предприниматели начинают снижать численность занятых, доходы своих рабочих. И вся эта цепочка начинает разворачиваться в потребительский кризис. А конечное потребление домашних хозяйств у нас в структуре ВВП занимает 50%. И если этот показатель падает, то падает и ВВП, — сказал Остапкович. — Скорее всего, число людей, которые переходят в режим жесткой экономии, будет расти. Потому что реальные доходы априори будут падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жители РФ стали внимательнее относиться к своим расходам.