Ульяновск, 5 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом при росте числа госпитализированных. Это следует из представленных данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 5 мая, за последние сутки (4 мая) в регионе госпитализированы 39 ковидных больных. Ранее двое суток (2 и 3 мая) направляли на лечение в больницы 24 — 25 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Ульяновской области и официально выявлено 201 955 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3 и 4 мая — соответственно 53 и 48 случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, что менее 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией стали выявлять в Ульяновской области ежесуточно с 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено 2 050 960 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 4 мая — 1322 исследования.