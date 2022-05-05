Тбилиси, 5 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Семья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили намерена сегодня, 5 мая вечером провести митинг в центре Тбилиси, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Митинг будет проводится у здания канцелярии правительства Грузии. Родственники Саакашвили требуют перевести его на лечение в третью страну. Семья обращается к гражданам, грузинским иммигрантам, ко всем, независимо от их политической принадлежности, с просьбой помочь сохранить жизнь бывшего президента.

«Давайте напомним правительству, чтобы оно осознало, что в данном случае речь идет о жизни человека, его выживании, и чтобы оно разрешило ему отправиться на лечение», — заявил брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили.

Семья также просит встречи с главой Грузинской православной церкви, чтобы проинформировать католикоса-патриарха Илию II о сложившейся ситуации.

Напомним, что Саакашвили, находясь в заключении, провёл две длительные голодовки протеста. По мнению же грузинских властей, эти голодовки являются «фейковыми».