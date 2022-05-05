Брюссель, 5 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Европейский союз дополнительно направит средства на гуманитарную помощь Украине. Об этом 5 мая на Варшавской международной конференции доноров Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз

Она уточнила, что объём финансирования составит 200 миллионов евро.

«Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба — это наша борьба. Мы с вами», — заявила фон дер Ляйен.

Читайте также: ЕС выделил дополнительные 50 млн евро на гумпомощь Украине

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Европейской комиссии заявили о том, что Евросоюз выделил для Украины ещё 50 млн евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи. Помощь пойдёт на решение «самых острых гуманитарных потребностей» — предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, предоставлению убежищ, оказание прямой денежной помощи и борьбу с гендерным насилием.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии рассказала о долгосрочном плане поддержки Украины