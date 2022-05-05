Москва, , 15:01 — REGNUM Главная причина усиления инфляции в США и, как следствие, растущего недовольства американцев — это вброс в экономику массы необеспеченных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 55% жителей США считают, что политика главы Белого дома Джозефа Байдена ухудшила экономическую ситуацию, и только 23% оценивают положение дел позитивно.

Джо Байден Ibtimes.com

«Я думаю, что это объективная оценка. Когда человек участвует в таких опросах, то для него ключевая позиция — это его жизненный уровень. И в первую очередь люди оценивают продуктовую инфляцию. А сегодня в Америке продуктовая инфляция достигла максимальных размеров со времен Рейгана. То есть с 1983 года, — сказал Остапкович. — И я бы не стал обвинять Байдена. Это сделала пандемия. Это выброс массы денег. В мире вышло в общей совокупности порядка 12 трлн долларов. А в рублях это больше квадриллиона. И поэтому, естественно, разогналась инфляция. А инфляция всегда считается главным фактором в определении рейтинга любого правительства».

Как подчеркнул экономист, пандемический шок ударил и по Америке, и по большинству стран Европы.

«И они выбрали политику печатания денег и помощи людям и бизнесу. Было ли это правильным решением? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Я считаю, что в ситуации пандемии и полной неопределенности жизни людей этот маневр был в целом правильным. Экономика не провалилась, у людей росли доходы. Страны, которые имеют резервную валюту, могут позволить себе такие шаги», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал, когда мировая экономика столкнется с очередным финансовым кризисом.

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