Лондон, , 15:00 — REGNUM Базовая процентная ставка Банка Англии повышена на четверть процентного пункта — с 0,75% до 1%. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

Отмечается, что за повышение банковской ставки до 1% проголосовал 4 мая комитет денежно-кредитной политики. В поддержку этого решения было отдано шесть голосов против трёх. Оставшиеся в меньшинстве предлагали повысить ставку до 1,25%.

Ставка повышена на фоне растущей инфляции.

Глобальное инфляционное давление, говорится в сообщении, резко усилилось в связи с конфликтом на Украине. Перспективы экономического роста ухудшились во всём мире, включая Соединённое Королевство.

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