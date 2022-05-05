Джакарта, 5 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Индонезия изучает возможности развития сотрудничества с Южной Кореей в области цифровой экономики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Индонезия является одной из стран с наибольшим количеством пользователей социальных сетей, а именно 191,4 млн пользователей социальных сетей по состоянию на январь 2022 года.

В целях развития широкомасштабного сотрудничества посол Индонезии в Южной Корее напомнил о важности начала сотрудничества местных партнеров в туристических зонах Индонезии, таких как Мандалика и Лабуан Баджо.

Посольство Индонезии в Сеуле активно участвует в налаживании связей и объединении деловых кругов между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 250 случаев заражения коронавирусом.

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