Вашингтон, 5 мая 2022, 14:59 — REGNUM Глава американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил 4 мая, что ему не известно о том, что выдвинутый им кандидат на пост руководителя Управления по борьбе с дезинформацией называл историю с ноутбуком российской дезинформацией, сообщает New York Post.
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С таким заявлением Майоркас выступил на заседании Сенатского комитета по ассигнованиям, где расспрашивали о Нине Янкович, которая должна будет возглавить Управление по борьбе с дезинформацией, уже прозванного критиками «министерством правды».
Сенатор-республиканец Джон Кеннеди добивался от Майоркаса ответа, кто именно нанял Янкович и знал ли главу ведомства о ее комментариях о ноутбуке, которые стали основой для серии блокбастеров, разоблаченных New York Post в октябре 2020 года.
Затем Кеннеди спросил, знал ли Майоркас, что Янкович поручилась за досье Кристофера Стила, подлинность которого впоследствии была опровергнута.
Напомним, Нина Янкович, сотрудник Центра Уилсона по дезинформации, неоднократно ставила под сомнение статью издания о ноутбуке Хантера Байдена. В частности, во время президентских выборов 2020 года она на своей странице в Twitter называла эту историю «операцией по оказанию влияния России».