Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Глава американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил 4 мая, что ему не известно о том, что выдвинутый им кандидат на пост руководителя Управления по борьбе с дезинформацией называл историю с ноутбуком российской дезинформацией, сообщает New York Post.

Большой Брат Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания

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С таким заявлением Майоркас выступил на заседании Сенатского комитета по ассигнованиям, где расспрашивали о Нине Янкович, которая должна будет возглавить Управление по борьбе с дезинформацией, уже прозванного критиками «министерством правды».

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди добивался от Майоркаса ответа, кто именно нанял Янкович и знал ли главу ведомства о ее комментариях о ноутбуке, которые стали основой для серии блокбастеров, разоблаченных New York Post в октябре 2020 года.

«Когда департамент выбрал ее, знали ли они, что она сказала, что ноутбук мистера Хантера Байдена — это российская дезинформация?» — спросил Кеннеди.

«Я не знал об этом, но мы не обсуждаем внутренний процесс найма. В конечном счете, как глава ведомства я несу ответственность за решения Департамента внутренней безопасности», — ответил Майоркас.

Затем Кеннеди спросил, знал ли Майоркас, что Янкович поручилась за досье Кристофера Стила, подлинность которого впоследствии была опровергнута.

«Сенатор, позвольте мне повториться и добавить еще один факт. Во-первых, мы не обсуждаем внутренние процессы найма. Во-вторых, я не знал об этом факте», — попытался объяснить Майоркас. — В-третьих, как министр национальной безопасности я несу ответственность за решения департамента, и насколько я понимаю, госпожа Янкович является экспертом в той области, в которой она будет работать от имени департамента».

«Это очевидно», — ответил резко Кеннеди.

Напомним, Нина Янкович, сотрудник Центра Уилсона по дезинформации, неоднократно ставила под сомнение статью издания о ноутбуке Хантера Байдена. В частности, во время президентских выборов 2020 года она на своей странице в Twitter называла эту историю «операцией по оказанию влияния России».