Георгий Балаков, 5 мая 2022, 15:57 — REGNUM В борьбу СССР против фашистской Германии и её сателлитов Москва внесла решающий вклад. Не случайно ряд историков убеждены: поражение фашизма началось именно с победы советских войск под столицей, которое произошло в период с сентября 1941 по апрель 1942 года.

Москва в дни обороны
Москва в дни обороны
МАММ/МДФ

Награды

1 мая 1944 года Указом Президиума ВС СССР учреждена медаль «За оборону Москвы». По состоянию на 1 января 1995 года этой медалью наградили свыше миллиона человек. За выдающиеся заслуги перед Родиной, героизм, мужество и стойкость, которые проявили жители города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 6 сентября 1947 года по случаю 800-летия города Москву наградили орденом Ленина. А 13 сентября того же года в Георгиевском зале Кремлевского дворца председатель президиума Верховного совета СССР Н. М. Шверник прикрепил орден к знамени столицы. В канун 20-летия Победы, 8 мая 1965 года, указом президиума Верховного совета СССР удостоил Москву высшей степени отличия среди городов Советского Союза, прославившихся своей обороной в годы войны, и присвоил ей почётное звание «Город-герой». Вместе с почетным званием столице был вручён орден Ленина и медаль Золотая звезда.

Панорама Москвы. 1941
Панорама Москвы. 1941
МАММ/МДФ
Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны
Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны
МАММ/МДФ
Первые дни войны, мобилизация в РККА. Москва. 1941
Первые дни войны, мобилизация в РККА. Москва. 1941
Союз фотохудожников России
Защитники Москвы. Октябрь 1941
Защитники Москвы. Октябрь 1941
МАММ/МДФ

Население

К моменту нападения Германии на СССР население Москвы составляло чуть более 4 млн человек. Однако к началу 1942 года численность жителей столицы сократилась примерно вдвое. Причиной тому было несколько факторов. Во-первых, часть жителей была эвакуирована в более безопасные регионы СССР. Во-вторых, многие москвичи были призваны в армию и ополчение. Всего на фронт ушли около 900 тысяч жителей столицы, а вернулись обратно 850 тысяч человек. Возвращение жителей в город из эвакуации приобрело масштабы только в 1944 году. Ко дню Победы 9 мая 1945 года численность жителей Москвы составила уже около 80% от довоенного уровня и превысила 3,3 млн человек. За годы Великой Отечественной войны 146 москвичей были удостоены звания Героя Советского Союза.

Общее собрание. Политический руководитель И. Кувшинов на привале читает народным ополченцам последние сообщения Советского информбюро. 1941
Общее собрание. Политический руководитель И. Кувшинов на привале читает народным ополченцам последние сообщения Советского информбюро. 1941
МАММ/МДФ

Значительная часть жителей Москвы принимала участие в обороне города в составе народного ополчения. Основная его часть была сформирована ещё до подхода немецких войсковых соединений к городу. В его состав принимали добровольцев допризывного возраста — юношей от 17 лет и даже младше, а также лиц, которые были признаны негодными к воинской службе в рядах Красной Армии.

К осени 1941 года в Москве было создано 12 дивизий народного ополчения, хотя изначально планировалось создать 25 — по одной на каждый тогдашний район города. К сентябрю того же года эти подразделения были включены в состав РККА и по штатной численности должны были состоять из 10 843 военнослужащих каждая. Большая часть ополчения приняла участие в Вяземской оборонительной операции Красной Армии, где были понесены значительные потери в личном составе, в результате чего пять из 12 дивизий впоследствии были официально расформированы.

Антифашистский митинг молодежи в Москве. 1941
МАММ/МДФ
Ополченцы под Москвой. 1941
МАММ/МДФ
Ополченцы под Москвой. 1941
МАММ/МДФ
Подростки и гражданская оборона. Москва. 1941
МАММ/МДФ
Призыв в Красную Армию
МАММ/МДФ
Работницы фабрик и заводов Москвы готовятся к защите города. Октябрь 1941
МАММ/МДФ
Рабочие-ополченцы Ф. Добрынин и Е. Горяинов изучают станковый пулемет. 1941
МАММ/МДФ
Раздача противогазов на площади Маяковского в Москве. 1941
МАММ/МДФ
Рытье противотанковых рвов под Москвой. Осень 1941
МАММ/МДФ
Студентки-доноры 2-го Медицинского института. 1941
МАММ/МДФ

Экономика

Вся экономика Москвы была переориентирована на нужды армии и флота уже на второй день войны. Так, 23 июня на столичные заводы поступили новые задания по выпуску продукции для фронта. Причём коснулось это не только тяжёлой, но и легкой промышленности и даже пищевых предприятий, таких как кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Однако вскоре работу предприятий пришлось приостановить. Немецкие войска вплотную подошли к столице. По этой причине было принято решение эвакуировать ряд предприятий на восток — угроза захвата Москвы фашистами не позволяла сохранить производственные мощности в городе.

Изготовление боеприпасов
На заводе имени Владимира Ильича. Москва. 1941
Изготовление боеприпасов
МАММ/МДФ
На заводе имени Владимира Ильича. Москва. 1941
МАММ/МДФ

Тем не менее эвакуированы были далеко не все заводы, а на месте эвакуированных со временем было развернуто новое производство. В итоге завод «Красный пролетарий» в годы войны выпускал специальные станки, бомбы, мины и другие боеприпасы. «Компрессор» запустил производство реактивных миномётов, завод «Борец» изготавливал миномёты, снаряды для «Катюш» и крупнокалиберные мины. Фабрика «Парижская коммуна» перешла на выпуск армейской обуви, «Трёхгорная мануфактура» — на выпуск ткани для обмундирования, шинельного сукна и парашютного шёлка. Микояновский мясокомбинат в годы войны выполнял производство медицинских препаратов на основе эндокринного сырья, которое получали при убое скота. По оценке обществоведа Владимира Суходеева, каждый седьмой самолёт, построенный в стране, каждый четвёртый снаряд, третий миномёт и каждый второй автомат, выпущенные в Советском Союзе, были сделаны в Москве.

Отправка танков на фронт под Москвой
МАММ/МДФ
Отправка танков на фронт под Москвой
МАММ/МДФ
Переноска газгольдеров по улицам Москвы. 1941
МАММ/МДФ
Ученицы 333 школы города Москвы помогают фронту, они вяжут теплое белье для фронтовиков. Тамара Сергеева, ученица 5-го класса за работой
МАММ/МДФ

Ключевые сражения

Сражение за Москву с сентября 1941 по апрель 1942 завершилось полным крушением плана «Барбаросса», согласно которому СССР планировалось захватить за 12 недель. Всего в сражении за столицу Советского Союза участвовало около трёх миллионов солдат с обеих сторон. Датой начала сражения считается 30 сентября 1941 года — в этот день в атаку на оборону города пошла вторая танковая группа вермахта.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
МАММ/МДФ
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
МАММ/МДФ
Солдаты Красной Армии под Москвой. Октябрь — декабрь 1941
Солдаты Красной Армии под Москвой. Октябрь — декабрь 1941
МАММ/МДФ

На тот момент фашисты бросили на Москву свои главные силы. Превосходство немцев было во всём: в количестве солдат, техники, боеприпасов и снабжении. Причем в некоторых аспектах численное доминирование противника была немыслимым. Большинство историков сходятся в том, что вермахт бросил на Москву 78 дивизий численностью более 1,9 млн человек. Со стороны Москвы им противостояло около 1,2 млн советских войск. Кроме полуторакратного превосходства в живой силе у фашистов было как минимум двукратное превосходство в танках и самолетах, а также несоизмеримо лучшее обеспечение продовольствием и боеприпасами.

Артиллеристы ведут огонь по немецким танкам в районе шоссе Минск – Москва. 1941
МАММ/МДФ
Вячеслав Молотов встречает прибывших в Москву. 3 декабря 1941
МАММ/МДФ
Западный фронт, район Орша. Танки идут в бой в районе шоссе Минск – Москва. 1941
МАММ/МДФ
Казаки под Москвой. Выдвижение на передовые позиции. 1941
МАММ/МДФ
Митинг в освобожденном Можайске. Январь 1942
МАММ/МДФ
Оборона Москвы. На фронт в вагоне пригородной электрички. 1941
МАММ/МДФ
Площадь Свердлова. Сбитый фашистский бомбардировщик. 1941
МАММ/МДФ
Резервы идут на фронт. Москва. 1941
МАММ/МДФ
Солдаты на привале. В первые дни войны. 1941
Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева
Танкисты-участники первых боев под Москвой. 1941
Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева
Танкисты-участники первых боев под Москвой. 1941-1942
МАММ/МДФ
Фронтовые корреспонденты Константин Симонов, И. Зотов, Евгений Кригер, Иосиф Уткин в прифронтовой полосе в дни обороны Москвы
МАММ/МДФ
Битва под Москвой. Подготовка к контрнаступлению
МАММ/МДФ
Бои под Москвой
МАММ/МДФ
Взятый в плен фашист
Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева
Женщины конвоируют пленных фашистов. Разгром немцев под Москвой
МАММ/МДФ
Защитники московского неба. Москва. 1943
МАММ/МДФ
Калининский фронт. Первые пленные немцы, взятые в день начала наступательных боев под Москвой
МАММ/МДФ
Конная разведка. Бои под Москвой. 1941
Москва в дни обороны
МАММ/МДФ
На подступах к Москве. Артиллеристы выдвигают орудие на прямую наводку по вражеским танкам. Зима 1941
МАММ/МДФ
Оборона Москвы
Оборона Москвы. 5-я армия. Переправа на плотах через реку в районе Можайска
Оборона Москвы. Бои на можайском направлении. Десант 5-й армии
МАММ/МДФ
Оборона Москвы. Можайское направление. Десант 5-й армии. 1941-1942

Оборона Москвы на тот момент состояла из четырёх укрепрайонов. Несмотря на самоотверженное сопротивление защитников, 7 октября немцы смогли прорвать дальнюю оборону города. С 12 октября начали создаваться три ближних рубежа защиты. Контратаки в районе Калинина вынудили часть фашистских сил переместиться от севера Москвы, в то время как героическая оборона Тулы сковала силы вермахта на юге.

Подбитые немецкие танки под Москвой
МАММ/МДФ
Танковые бои под Москвой
МАММ/МДФ
Парад 7 ноября 1941 года в Москве
МАММ/МДФ
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади
Архив Т. Бальтерманц
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади
МАММ/МДФ
Встреча майора Льва Корнаковского с рабочими на заводе «Серп и молот». 1943
МАММ/МДФ
Герой Советского Союза Александр Дивочкин и сын полка Леша Рябов. Слет пионеров в Колонном зале Дома Союзов. Москва. 1942
МАММ/МДФ

Однако остановить продвижение немцев этими тактическими приёмами не удалось. В ноябре фашистские войска захватили подмосковные Клин и Солнечногорск и приступили к форсированию канала Москва—Волга. От Москвы немцев отделяло всего 25 километров. Немцы предприняли попытку пробиться к столице в районе Апрелевки и в Химках, однако не смогли реализовать задуманное. Контратаки советских сил сумели переломить исход битвы, а подоспевшее подкрепление определило исход битвы за Москву — 5 декабря первая, оборонительная часть битвы завершилась успехом СССР. В результате развернувшегося контрнаступления к апрелю 1942 года фашистские войска оказались отброшены на 100−250 километров. Победа в Битве за Москву была достигнута благодаря самоотверженному подвигу советских солдат, на её алтарь принесены жизни, по разным оценкам, от 470 до 580 тысяч бойцов.

Встреча победителей на Белорусском вокзале
МАММ/МДФ
Встреча победителей на Белорусском вокзале
МАММ/МДФ
Москва. Красная площадь. 13 часов 55 минут. 9 мая 1945
МАММ/МДФ
Мы из Берлина! 1945
МАММ/МДФ
Войска 1-го Белорусского фронта. Парад Победы 24 июня 1945 года. Москва
МАММ/МДФ
Войска 1-го Украинского фронта. Парад Победы 24 июня 1945 года. Москва
МАММ/МДФ
Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне Мавзолея. Парад Победы 24 июня 1945 года. Москва
МАММ/МДФ
Иосиф Сталин на трибуне. 1945
МАММ/МДФ
Колонна знаменосцев. Парад Победы 24 июня 1945 года
МАММ/МДФ
Маршал Георгий Жуков принимает Парад Победы. 24 июня 1945 г. Москва
МАММ/МДФ
Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года
Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева

Оригинал Война: Москва 1941−1945 гг создан 01.05.2020

Авторы: Георгий Балаков