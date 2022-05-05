Энди Маррей снялся с турнира в Мадриде перед матчем с Джоковичем
Мадрид, 5 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Британский теннисист Энди Маррей снялся с матча против первой ракетки мира, серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом 5 мая сообщили организаторы турнира.
terra-sport.ru
Энди Маррей
Сообщается, что Маррей прекратил выступление на грунтовом турнире в столице Испании из-за пищевого отравления.
Таким образом, Джокович автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Душан Лайович (Сербия).