Донецк, 5 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями из артиллерии. Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Широкой Балки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение о поставке киевскому режиму дополнительной военной помощи.