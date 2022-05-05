Мурманск, 5 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Большинство мурманских предприятий решили вопрос с недоступностью импортного оборудования и комплектующих. Об этом со ссылкой на замгубернатора Ольгу Кузнецову сообщает региональное правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы обрабатываем информацию, которая поступает от предприятий относительно запасов комплектующих, выпуска готовой продукции и ситуации на складах», — отметила она.

По ее словам, большинство сформировало необходимый запас на полгода, также продолжается работа по поиску других каналов поставок через дружественные страны.

«Мы продолжаем работу с регистраций предприятий на бирже импортозамещения. Список тех, кто ею пользуется, постоянно пополняется», — отметила вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманская промышленность получит почти двести миллионов рублей.