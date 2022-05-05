Самара, 5 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики совместно с региональным отделением ФУМО ВО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность» Приволжского ФО и Национальным киберполигоном в рамках реализации Федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» с 28 по 29 апреля провел финальный этап олимпиады в области информационной безопасности «КиберПГУТИ 2022» среди учащихся образовательных организаций высшего образования ПФО, ЮФО, СКФО.

Pixabay.com Кибербезопасность

Олимпиада проводится для популяризации сферы профессиональной деятельности и направлений подготовки, связанных с информационной безопасностью, и направлена на отработку и независимую оценку практических командных навыков студентов по защите от современных кибератак.

Олимпиада проводится впервые, но уже вызвала большой интерес среди студентов, обучающихся по направлениям подготовки в сфере информационной и кибербезопасности и смежных отраслей. Это связано с тем, что требования, предъявляемые к участнику, приближены к реальным условиям, что, несомненно, придает олимпиаде практико-ориентированную направленность.

Отборочный этап был проведен 14−15 апреля 2022 года онлайн с применением дистанционных образовательных технологий. В отборе приняло участие более 40 команд (более 200 студентов) из различных университетов, реализующих направление подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность», Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа.

Для прохождения в финал участникам необходимо было пройти квест по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования и умение составлять алгоритмы.

Финальный этап соревнований проводился в формате киберучений очно на базе Опорного центра Национального киберполигона при ПГУТИ. В финале приняли участие 11 команд из разных университетов ПФО, ЮФО, СКФО, показавших наилучшие результаты в ходе отборочного этапа.

Победу в олимпиаде одержала команда «datapoison» Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ из г. Казань в составе: Агзам Мубаракшин, Данил Куницын, Виталий Григорьев. Призерами стали команды «DSTU_CS» Донского государственного технического университета из г. Ростов-на-Дону (Александр Стариков, Андрей Лысенко, Жан Джабиа, Дмитрий Баев) и «rm — fr /» Уфимского государственного авиационного технического университета из г. Уфа (Вадим Мугалимов, Егор Котов, Андрей Елпатов, Айдар Тахаутдинов, Максим Салмин). Всем участникам вручили сертификаты, победителей и призеров наградили дипломами, ценными призами и кубками победителей.

Победители и призеры финального этапа «КиберПГУТИ 2022» будут допущены к участию во Всероссийских киберучениях, проведение которых запланировано на октябрь 2022 года в г. Санкт-Петербурге.

Олимпиаду по информационной безопасности считает очень важным и актуальным проектом заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

«На мой взгляд, данная олимпиада очень актуальна, потому что информационная безопасность — это понятие комплексное, это неотъемлемая часть национальной безопасности государства. И то, что на базе наших вузов проходят олимпиады, которые этому посвящены, говорит о том, что преподавательский состав и студенческое сообщество прекрасно понимают всю степень серьезности этой сферы и принимают в этом участие. Поэтому олимпиада крайне актуальна, всячески ее поддерживаю и желаю успехов участникам».

Опорный центр Национального киберполигона в Самаре открылся 4 марта 2022 года на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. С этого момента опорный центр университета становится частью Национального киберполигона, который разворачивается по всей стране в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика».

Киберполигон — один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Он выполняется силами «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.

Открытие киберполигона позволяет всему региону реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, проводить тестирования программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования для выявления уязвимостей в программном коде.

Опорный центр в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики стал седьмой точкой присутствия Национального киберполигона в регионах страны наряду с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории «Сириус» и в Новосибирске.

В частности, в 2020 году были развернуты опорные центры на базе Дальневосточного федерального университета и Научно-технологического университета «Сириус», в 2021 году открылись опорные центры в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и в Национальном исследовательском университете ИТМО. До конца 2022 года планируется запустить опорный центр Национального киберполигона на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. На базе Оренбургского государственного университета такой центр уже открылся.

Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» предполагает ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

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