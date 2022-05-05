Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова застроят жилыми домами и другими объектами до конца 2040 года. Об этом говорится с распоряжении за подписью донского губернатора Василия Голубева.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общая площадь участков, выделенных под комплексное освоение, составляет 367,8 гектара. Предельный срок комплексного освоения — 31 декабря 2040 года. Развитие территории воздушной гавани пройдёт в четыре этапа: до 2028 года, до 2032 года, до 2035 года и до 2040 года.

На территории будущего микрорайона снесут нежилые зданий и дороги, не годные к эксплуатации. Также подробно прописаны ограничения по этажности застройки, определены зоны делового, общественного и коммерческого назначения, парковки, общежития, объекты культуры и здравоохранения, торговые площади, храмы.

Несмотря на то, что донской губернатор ранее был против строительства в Ростове-на-Дону привычных высоток в 24 этажа (так он заявлял журналистам), на территории старого максимально разрешённая этажность жилых домов составляет 32.

ИА REGNUM напоминает, что окончательный проект застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова пока не представлен. Сообщалось, что его готовит столичное архитектурное бюро Андрея Асадова. За основу предполагалось взять разработки ростовских архитекторов.

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