Бишкек, , 14:53 — REGNUM Около 101,7 тысячи жителей Киргизии в настоящее время состоят на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Это на 0,9% или на 920 человек меньше, чем год назад.

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Среди них официально зарегистрированными безработными числятся 76,9 тысячи киргизстанцев, что на 2,8% или на 2,2 тысячи человек меньше, чем в прошлом году.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в общей численности рабочей силы составляет 3%.

Также в ведомстве отмечают, что 55,1% зарегистрированных безработных в Киргизии составляют мужчины, а остальные 44,9% — соответственно, женщины.

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