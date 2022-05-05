Страсбург, Франция, , 14:53 — REGNUM Большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы предоставить Молдавии статус кандидата в Европейский союз. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба законодательного органа.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС должен предоставить Молдавии статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе (по которой страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение) и на основании заслуг», — говорится в обнародованной резолюции.

Кроме того, депутаты Европарламента поддержали интеграцию Молдавии в европейский рынок и расширения с республикой отраслевого сотрудничества. Также они призвали Еврокомиссию завершить рассмотрение заявки Кишинёва в максимально короткие сроки.

Напомним, Молдавия 3 марта подала заявку на вхождение в ЕС. 22 апреля послу Евросоюза в Кишиневе Янису Мажейксу торжественно вручили заполненную первую часть анкеты, которую вручают желающим стать кандидатом на вступление в ЕС. При этом с 2020 года статус кандидата на членство в ЕС не является гарантией того, что это будет необратимый процесс. Он может быть приостановлен или пересмотрен.