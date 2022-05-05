Оренбург, , 14:52 — REGNUM В Оренбургской области в период празднования Дня Победы, согласно решению Управления Роспотребнадзора, примут дополнительные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Маски ИА REGNUM

На торжественные мероприятия допустят персонал, представителей СМИ и волонтёров, которые имеют медицинские сертификаты о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции. Планируется измерение температуры бесконтактным термометром для выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний. Во время праздничных мероприятий защитные маски будут менять не реже одного раза в два часа. На площадках должны обеспечить наличие индивидуальных дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук.

За ветеранами, которые станут участниками торжеств, будет проводиться медицинское наблюдение за состоянием здоровья в течение семи дней до мероприятия. На мероприятиях для ветеранов и всех лиц, сопровождающих и обслуживающих их, будет действовать требование соблюдения безопасной дистанции.

В период проведения акции «Бессмертный полк» откроют максимально возможное количество входов на шествие. Возле входов установят дозаторы с антисептиком. По ходу движения колонн установят контейнеры для утилизации использованных средств индивидуальной защиты. Для участников акции будет действовать масочный режим.