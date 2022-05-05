Москва, 5 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Сейчас в России в условиях санкций помимо классического льготного кредитования запущены и специализированные программы для конкретных специалистов, в том числе для IT-специалистов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Такая практика в стране уже достаточно долгосрочная. Ранее власти ввели военную ипотеку, ипотеку для молодых семей, молодых учёных и так далее.

В настоящее время есть особый дефицит IT-специалистов. Они очень востребованы. Особенно в ситуации на сегодняшний день.

Для того, чтобы не потерять имеющихся специалистов предложен вариант с такой ипотекой. Ведь жилье для многих является очень необходимым активом.

Причём сумма возможного кредита достаточно высокая, что позволит приобрести комфортное жилье под невысокую процентную ставку — до 5%.

Безусловно, это очень актуальное предложение. Сейчас много молодых айтишников, которые ещё не заработали капиталы на крупные покупки, они будут заинтересованы в таком приобретении жилья», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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