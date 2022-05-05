Москва, 5 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российские власти снимают с 16 мая ограничения на въезд на территорию России для киргизстанцев, а также на выезд российских граждан в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

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Такое решение принято с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что вопрос об отмене коронавирусных ограничений обсуждался на уровне вице-премьер-министров двух стран на заседании российско-киргизской межправительственной комиссии, которое проходило в столице России 14 апреля 2022 года.

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