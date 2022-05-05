Дейр-эз-Зор, Сирия, , 14:54 — REGNUM Отряды курдского ополчения на востоке Сирии были атакованы неизвестными. Об этом 5 мая сообщает агентство SANA.

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По данным журналистов, один из блокпостов ополчения на севере провинции Дейр-эз-Зор был обстрелян из противотанкового гранатомёта. В то же время, ещё один отряд ополчения был обстрелян из пулемёта в районе деревни Гариба аль-Шаркия к северу от города Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что в результате нападений погибли не менее пяти ополченцев. Точное количество пострадавших неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что за нападением стоят отряды местного сопротивления, которые выступают против оккупации восточной Сирии силами курдского ополчения и армии США.