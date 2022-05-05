Москва, , 14:49 — REGNUM Для получения информации недостаточно «Википедии», заявил 5 мая президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», — сказал глава государства в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

Стенограмму разговора опубликовал сайт президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин одобрил идею развития просветительского контента на телевидении.