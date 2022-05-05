Москва, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин в мае может принять участие в просветительском марафоне «Знание». Посетить мероприятие и провести в его рамках открытый урок главу государства пригласил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль во время встречи 5 мая в Кремле.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ранее по теме: Путин встретится с главой общества «Знание»

«Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят», — сказал Древаль.

Он напомнил, что мероприятие будет проходить в течение трёх дней, с 17 по 19 мая по всей стране.

Поблагодарив собеседника за приглашение, российский лидер пообещал посмотреть свой график.

Читайте также: В День науки прошел просветительский марафон «Знание» о науке будущего»

«Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году, выступая на марафоне «Новое знание», президент России Владимир Путин заявил, что знания должны стать одной из главных ценностей общества. Именно эти задачи стоят перед просветительским обществом «Знание», которое призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира.