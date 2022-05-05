Белград, 5 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Россия поставляет газ в Сербию в полном объеме и без перебоев, заявил 5 мая генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в интервью агентству Tanjug.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Поставки газа идут без перебоев, Газпром поставляет газ [Сербии] согласно договоренному количеству, как и всем остальным странам», — сказал он.

Баятович добавил, что сейчас в стране более чем достаточное количество газа.