Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не в состоянии будет принять участие в сегодняшнем судебном процессе, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили. По словам адвоката, здоровье Саакашвили не позволяет ему длительное время находится в зале суда. Адвокат также сообщил о намерении защиты подать в суде ряд ходатайств.

«К сожалению, Саакашвили не сможет участвовать в этом процессе из-за состояния своего здоровья. Мы попытаемся подать ходатайство о судебном разбирательстве, которое будет направлено на защиту права Саакашвили на здоровье и жизнь. Как вы знаете, медицинский консорциум при Народном защитнике выдал заключение, согласно которому Саакашвили нуждается в надлежащем лечении, которое физически невозможно провести в тюремных условиях, но параллельно с этим мы пока не видим разумных шагов со стороны правительства. Соответственно, несмотря на то, что у нас нет иллюзий относительно независимости суда или любого другого государственного органа в отношении дела Саакашвили, мы, естественно, предпримем все возможные шаги», — заявил адвокат.

Врачи и эксперты, а также часть оппозиции и семья экс-президента требуют, чтобы его перевели на лечение в соответствующую клинику за границей. В связи с чем родственники Саакашвили намерены провести 5 мая вечером митинг у здания канцелярии правительства.

Напомним, что бывший президент обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии.