Курск, , 14:48 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

5 мая выявлено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 363 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 112 тыс. 586 пациентов, в том числе 116 — за последние сутки.

Всего скончались 2463 человека. Подтвержден один новый летальный случай.