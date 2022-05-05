Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, возбужденного в отношении участницы неформальной организации. Об этом сообщил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Обыск RobillardMichel

Как стало известно, уголовное дело по п. «а», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий») было возбуждено 4 мая в Кировском районе города в отношении 53-летней участницы незарегистрированной организации «Мирное Сопротивление».

По мнению следствия, не позднее 4 марта, действуя умышлено по мотивам политической ненависти и вражды, а также действуя совместно с неустановленными лицами, петербурженка разместила в социальной сети посты с текстами, содержащими заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. После чего полицейские провели обыски по местам проживания подозреваемой и еще четырех активистов организации.

«Обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Все указанные лица доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий»,— уточнил источник.