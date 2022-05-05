Пенза, , 14:45 — REGNUM В Пензе 5 мая на набережной реки Суры прошла акция «Кораблик Победы». Мероприятие для юных пензенцев организовали в третий раз, сообщает мэрия.

В Пензе прошла акция «Кораблик Победы» Penza-gorod.ru

Инициаторами проведения акции по традиции стали учащиеся школы №49. В этом году к ним присоединились ученики школ №7 и №14.

По задумке, на каждом кораблике дети нанесли имена своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести.

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