В Пензе запустили «Кораблики Победы»
Пенза, 5 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Пензе 5 мая на набережной реки Суры прошла акция «Кораблик Победы». Мероприятие для юных пензенцев организовали в третий раз, сообщает мэрия.
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В Пензе прошла акция «Кораблик Победы»
Инициаторами проведения акции по традиции стали учащиеся школы №49. В этом году к ним присоединились ученики школ №7 и №14.
По задумке, на каждом кораблике дети нанесли имена своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
ИА REGNUM напоминает, в Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести.
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