Хельсинки, 5 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Власти Финляндии приняли решение о поставке киевскому режиму дополнительной военной помощи. Об этом 5 мая сообщает финское минобороны на своем сайте.

Финляндия

«Президент республики по предложению правительства принял решение, что Финляндия направит на Украину больше военной техники», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что уточненная информация о содержании такой помощи, а также способе или графике ее доставки не будет предоставляться.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте и глава правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини вновь выступили против поставок итальянского оружия в Киев.