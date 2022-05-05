Бухарест, 5 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции в городе Галац на востоке Румынии задержаны семь человек, подозреваемых в масштабном хищении сырья и готовой продукции с территории крупнейшего в регионе промышленного предприятия. Об этом 5 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По версии следствия, в период с октября 2021-го по май 2022-го гг. из цехов Галацкого металлургического завода были украдены электрические кабели, а также лом черного и цветного металла на общую сумму в 500 тыс. леев. ($106 тыс.).

Предполагается, что к совершению преступления могут быть причастны задержанные сотрудники предприятия.

Следствие продолжается. Если вина указанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.