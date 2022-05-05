Москва, , 14:44 — REGNUM Руководство московского «Динамо» довольно сотрудничеством с главным тренером команды Сандро Шварцем. Об этом 5 мая заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Центральный стадион «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Он отметил, что контракт Шварца с «Динамо» был продлён в декабре 2021 года и действует до 2024-го.

Ранее сообщалось, что Шварц может продолжить тренерскую карьеру в Германии, в его услугах заинтересована берлинская «Герта».

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