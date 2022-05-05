В «Динамо» назвали спекуляцией слухи об уходе Шварца
Москва, 5 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Руководство московского «Динамо» довольно сотрудничеством с главным тренером команды Сандро Шварцем. Об этом 5 мая заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Екатерина Калаева ИА REGNUM
Центральный стадион «Динамо»
«Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
Он отметил, что контракт Шварца с «Динамо» был продлён в декабре 2021 года и действует до 2024-го.
Ранее сообщалось, что Шварц может продолжить тренерскую карьеру в Германии, в его услугах заинтересована берлинская «Герта».