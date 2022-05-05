Екатеринбург, 5 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Свердловской области резко вырос суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 4 мая госпитализированы 119 человек, днём ранее — 9, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечился от COVID-19 еще 141 пациент. В общей сложности в регионе выздоровели 426 415 человек.

За 4 мая в области обнаружили 135 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались два человека. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 725.