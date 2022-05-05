Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Более 77 тыс. жителей Ленинградской области получают единовременные выплаты накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 5 мая в пресс-службе областной администрации.

ИА REGNUM Ветеран

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают к памятному дню по 10 тыс. рублей. По 7 тыс. рублей перечисляется жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также гражданам, прожившим менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, гражданам, работавшим на объектах ПВО, на строительстве военных объектов и ветеранам боевых действий.

Также по 4 тыс. рублей получают вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И по 3 тыс. рублей перечисляется «детям войны» — родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

«Дети войны — самая обширная категория получателей. В общей сложности на данные выплаты из бюджета региона направлено более 278 млн рублей, большинство средств уже поступили гражданам в автоматическом порядке», — пояснила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.