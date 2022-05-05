Комрат, Молдавия, , 14:39 — REGNUM Власти Молдавии совершили ошибку, запретив ношение георгиевской ленты. Об этом, как передаёт 5 мая портал Gagauzinfo, заявила журналистам башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах.

Ирина Влах Vlah.md

«Сама инициатива — ошибка. Но, если всё-таки подняли тему, должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и испытать свои аргументы», — заявила Влах.

Она выразила надежду, что политики начнут учитывать мнение народа, а не навязывать своё. По поводу георгиевской ленты, по мнению Влах, можно было бы прийти к компромиссу.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Депутаты Гагаузии приняли постановление о проведении акции «Георгиевская ленточка» для обхода запрета в День Победы. 5 мая Апелляционный суд Комрата приостановил действие постановление. Это решение ещё можно оспорить в Верховном суде Молдавии.

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