Владимир, 5 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 748 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 987 пациентов, в том числе 44 — за последние сутки.

За весь период скончались 3442 человека. Подтвержден один новый летальный случай.