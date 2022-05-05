Москва, 5 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Сергей Гламазда, возглавлявший киберспортивный клуб Virtus. pro, покидает свой пост. Информация об этом появилась на сайте клуба 5 мая.

SteelSeries Команда Virtus.pro празднует успех

«Я благодарен Virtus. pro за это невероятное приключение, которое мы вместе переживали на протяжении двух с половиной лет», — высказался Гламазда. Он не уточнил, что стало причиной его ухода, однако добавил, что продолжит «болеть за Медведей со зрительского места».

Добавим, что после ухода Гламазды позиция генерального менеджера Virtus. pro будет упразднена. »… за управление стратегическими аспектами деятельности начнёт отвечать команда топ-менеджеров материнской компании клуба — ESforce Holding», — говорится на сайте клуба.