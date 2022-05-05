Москва, , 14:38 — REGNUM Санкционная политика Запада против России, безусловно, негативно образом сказалось на нашей экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Посольство РФ в США Facebook.com/RusEmbUSA

«Но при этом экономика западных стран пострадала не меньшим образом. Рост цен на энергоносители на международных площадках прямое следствие санкционной политики направленной против России.

Это приводит к росту инфляции на глобальном уровне и нестабильности в экономическом развитии стран.

В сложившихся условиях, маловероятно, что Запад услышит призыв посольства об ограничениях в рамках санкций против РФ.

Призыв посольства России к властям США направлен на взаимное смягчение сложившейся ситуации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение новых санкционных мер против России не позволит США достичь своих целей, сказано в заявлении посольства России в Вашингтоне.

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