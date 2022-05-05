Москва, 5 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Санкционная политика Запада против России, безусловно, негативно образом сказалось на нашей экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

«Но при этом экономика западных стран пострадала не меньшим образом. Рост цен на энергоносители на международных площадках прямое следствие санкционной политики направленной против России.

Это приводит к росту инфляции на глобальном уровне и нестабильности в экономическом развитии стран.

В сложившихся условиях, маловероятно, что Запад услышит призыв посольства об ограничениях в рамках санкций против РФ.

Призыв посольства России к властям США направлен на взаимное смягчение сложившейся ситуации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение новых санкционных мер против России не позволит США достичь своих целей, сказано в заявлении посольства России в Вашингтоне.

Читайте также: Посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от курса на новые санкции