Самара, , 14:47 — REGNUM Три новые молочные фермы намерены построить в Самарской области в текущем году. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Молочная ферма в Удмуртии Udmurt.ru

«Реализация проектов предусматривает привлечение средств областного бюджета в виде грантов в размере 20%. Из областного бюджета на эти цели планируют направить 22,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что грантовая поддержка проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Новые молочные товарные фермы на 100, 180 и 200 голов планируют построить соответственно в Красноярском, Большеглушицком, Елховском районах и создать около десяти рабочих мест.

Фермеры намерены приобрести 380 голов крупного рогатого скота высокопродуктивных пород. На закупку поголовья частные инвесторы планируют направить более 57 млн рублей.

Сообщается, что благодаря дополнительному финансированию подобных проектов из регионального бюджета ранее были возведены два молочно-товарных комплекса в Клявлинском и Исаклинском районах, сейчас идут работы еще трех объектов — в Пестравском, Большеглушицком и Алексеевском районах.