Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 5 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае на юге Таймырского муниципального района ночью 6 мая ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

ИА REGNUM Метель

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами 22-27 м/с. Также прогнозируется метель.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки до — 5°С ожидаются в Башкирии.

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