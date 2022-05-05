Москва, , 14:48 — REGNUM Просветительские проекты с объективной, глубокой и талантливо поданной информацией нужны России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем.

«Большая Российская энциклопедия» Illustr

Древаль рассказал главе государства, что многие отечественные талантливые просветители хотят не только делиться знаниями и выступать, но и создавать контент для большой интернет-аудитории.

Сейчас это особенно важно, так как вокруг множество фейков и низкокачественной информации. Общество «Знание» старается помогать таким деятелям.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», — согласился Путин.

Он добавил, что появление талантливых, профессиональных людей, мнению которых можно доверять, «дорогого стоит». «Это как энциклопедия, только вживую», — сказал российский лидер.

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